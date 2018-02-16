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Глюк'oZa в сложных отношениях?


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Певица Глюк'oZa в последнее время нечасто радует поклонников новинками. Появились даже нехорошие слухи о проблемах с финансированием артистки. Но назло злопыхателям на днях исполнительница выступила на концерте по случаю Дня всех влюбленных в Кремле. Но уже обнаружился новый повод для волнений.

В День Валентина Наталья обратилась в Insta к своему супругу с поздравлением: «Человек, которому вы нужны, всегда найдет возможность быть рядом!! @chistrus, люблю тебя! С Днем всех влюбленных. Берегите, если нашли это чувство, и ждите, если не встретили. Любовь того стоит».

Однако на концерте журналисты заметили, что на руке артистки отсутствует обручальное кольцо. На расспросы Ионова заявила, что все в порядке. «У нас все хорошо. Просто мой супруг — человек непубличный, он не любит внимания к себе, поэтому его нет и на снимках, которые я публикую на своей странице в социальной сети Instagram. Хотя он подписан на меня, следит за обновлениями, читает комментарии, которые мне оставляют пользователи, иногда обсуждает их со мной».

Между прочим, в январе поползли сплетни о серьезных финансовых проблемах супруга артистки Александра Чистякова. Есть информация, что Александр из-за неграмотного управления активами оказался сейчас фактически «банкротом» и, по всей вероятности, вряд ли сможет финансировать записи новых песен и съемки клипов жены.

Ранее мы писали:

Наталья Ионова снялась в эротической фотосессии. Звезда продемонстрировала, что с рождением ребенка активная жизнь не заканчивается. 

Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье. 

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0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: Глюк'oza

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