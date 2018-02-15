Канье Уэст удивил подписчиков в День святого Валентина

Канье Уэст (Kanye West) совершил неожиданное наступление на Instagram в самый романтический день в году. И это после того, как в прошлом году, в мае, рэпер удалил все свои аккаунты в соцсетях. В День святого Валентина муж Ким Кардашян оставил в своем аккаунте более 50 постов.

Публикация от Kanye West (@kanyewest) Фев 14, 2018 в 7:31 PST

Рэпер сначала написал от руки милое поздравление супруге Ким: «Счастливого Дня святого Валентина, детка». Причем послание было оставлено на простой бумажной карточке.

Публикация от Kanye West (@kanyewest) Фев 14, 2018 в 11:49 PST

Но за этим последовало то, что удивило многих фанатов, пишет издание People. Insta Канье был буквально переполнен фотографиями пар знаменитостей, большинство из которых распались. На снимках были принцесса Диана с принцем Чарльзом, Синди Кроуфорд с Ричардом Гиром и т.д.

Публикация от Kanye West (@kanyewest) Фев 14, 2018 в 6:00 PST

Некоторые персоны появились не по одному разу. Так, Памела Андерсон присутствовала на трех фотографиях с тремя разными мужчинами, которые были в ее жизни.

Публикация от Kanye West (@kanyewest) Фев 14, 2018 в 1:11 PST

Также на трех снимках присутствует Брэд Питт: с Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. Столько же фотографий и с Мадонной. На них вместе с певицей запечатлены Шон Пенн, Деннис Родман и Жан-Мишель Баския.

Только несколько пар из представленных еще сохранили отношения. К ним относятся Барак Обама и его супруга Мишель, Дэвид и Виктория Бекхэмы и некоторые другие.

Публикация от Kanye West (@kanyewest) Фев 14, 2018 в 12:34 PST

Поздравление от Канье было изобретательным, но его жена поступила намного проще. Она разместила фотографию, снятую папарацци в Париже в 2015 году, на которой она запечатлена вместе с мужем. «Я люблю тебя бесконечно!» - подписала снимок звезда.

