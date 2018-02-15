Канье Уэст удивил подписчиков в День святого Валентина
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Канье Уэст (Kanye West) совершил неожиданное наступление на Instagram в самый романтический день в году. И это после того, как в прошлом году, в мае, рэпер удалил все свои аккаунты в соцсетях. В День святого Валентина муж Ким Кардашян оставил в своем аккаунте более 50 постов.
Рэпер сначала написал от руки милое поздравление супруге Ким: «Счастливого Дня святого Валентина, детка». Причем послание было оставлено на простой бумажной карточке.
Но за этим последовало то, что удивило многих фанатов, пишет издание People. Insta Канье был буквально переполнен фотографиями пар знаменитостей, большинство из которых распались. На снимках были принцесса Диана с принцем Чарльзом, Синди Кроуфорд с Ричардом Гиром и т.д.
Некоторые персоны появились не по одному разу. Так, Памела Андерсон присутствовала на трех фотографиях с тремя разными мужчинами, которые были в ее жизни.
Также на трех снимках присутствует Брэд Питт: с Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. Столько же фотографий и с Мадонной. На них вместе с певицей запечатлены Шон Пенн, Деннис Родман и Жан-Мишель Баския.
Только несколько пар из представленных еще сохранили отношения. К ним относятся Барак Обама и его супруга Мишель, Дэвид и Виктория Бекхэмы и некоторые другие.
Поздравление от Канье было изобретательным, но его жена поступила намного проще. Она разместила фотографию, снятую папарацци в Париже в 2015 году, на которой она запечатлена вместе с мужем. «Я люблю тебя бесконечно!» - подписала снимок звезда.