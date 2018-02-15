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Исинбаеву раскритиковали за роды в Монако


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Накануне стало известно о том, что Елена Исинбаева родила сына. Известная спортсменка, которая стала мамой во второй раз, принимает поздравления от поклонников и друзей. Однако нашлись и те, кто возмутился тем, что Елена рожала в Монако.

Скандальный  блогер Лена Миро, которая часто критикует знаменитостей, возмутилась нелогичным поведением олимпийской чемпионки. В своем блоге в ЖЖ она написала, что человек, который называет себя патриотом, не имеет права рожать за пределами страны.

«Имеет ли право Исинбаева жить в Монте-Карло? И тут я отвечу — да! В Монако, в Европе, хоть в Африке живи, Леночка, где угодно! Я сама много путешествую и считаю, что это не просто можно, но и нормально. Чем больше ездишь, тем больше знаешь. Есть возможность — откажись лучше от новой сумочки, но побывай в стране, в которой еще не была. Так в чем же претензия к Исинбаевой? Объясняю еще раз, предельно внятно: если ты живешь, рожаешь за рубежом, какого ... ты пытаешься говорить от лица народа?! От себя говори, но страну к своему мнению не приплетай!»

Блогеру не нравится, что спортсменка лукавит: «Исинбаева имеет полное право заявить: я, находящаяся на ПМЖ в Монако, считаю, что Россия должна унижаться и поехать на Олимпиаду под белым флагом. Но Исинбаева не имеет права говорить, как заявляет сейчас: я — патриотка, российская спортсменка из Волгограда, призываю всех ехать в Корею и бороться за честь страны. Тут ведь большая разница. Елена — не российская спортсменка. Она — жительница Монако. Чтобы иметь отношение к Волгограду, Лена должна жить в этом городе и рожать».

Напомним, Елена Исинбаева - двукратная олимпийская чемпионка, а также майор ВС. В августе 2016 года спортсменка была вынуждена покинуть большой спорт после недопуска к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
 



1 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Елена Исинбаева

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Обсуждение 1  

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  • Опять 25!
    Кто такая Лена Миро? Почему какая-то чмошница регулярно цитируется на Клео? Проплатила саморекламу? Стыдно, редакция! Сия дама известна своими матюками в адрес пожилых людей, пьянством, грязными речами в адрес всех и вся, развратом, льющимся изо всех отверстий, особенно - из ротового...Почему, скажите, нужно любого известного человека полить из помойного ведра под названием «Лена Миро»? Она настолько никто, что давайте уж лучше цитировать бабу Люсю из подъезда, она тоже будет блог вести и рассуждать о великом. Шариковых развелось! Ну не всех же на клео цитировать, редакция!!! Ну ей же ей!
    		 15.02.18 19:52
         
    10
         
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