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Супруга Гарика Мартиросяна заинтриговала поклонников


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Супруга известного телеведущего Гарика Мартиросяна заинтриговала поклонников необычным сообщением в Insta. Жанна намекнула на появление новорожденного, опубликовав фото с воздушным шариком, на котором красовалась надпись "It's a boy" («У нас мальчик»). Поклонники долго гадали, когда супруга знаменитости успела родить, но вскоре ситуация прояснилась.

 

Жанна, разместив фото с шариком, оставила интригующую подпись: «Можете нас поздравить! У нас сегодня родился мальчик!» Поклонники удивились, ведь Жанна беременной не ходила. Зная о потрясающем чувстве юмора девушки, многие заподозрили какой-то подвох.

Жанна быстро внесла ясность, сообщив данные о «мальчике»: «Вес 90 кг, рост 1 м 83см, 8-10 по шкале Апгар, 44 года». И всем сразу стало понятно, что это такое необычное поздравление с днем рождения. Ведь Гарику именно сегодня исполнилось 44 года.

Друзья телеведущего по Comedy Club стали оставлять поздравления в Сети, а поклонники пожелали паре все-таки подумать о появлении еще одного мальчика, то есть сына.

Кстати, Мартиросян, который отличается прекрасным чувством юмора, не жалеет о выборе профессии. Артист уверен, что смех исцеляет, поэтому рекомендует почаще смеяться. « Я просто убежден в том, что смех лечит. Есть даже такая наука — гелотология, изучающая влияние смеха на организм человека. В мировой практике, где активно применяется лечение смехом, самая большая трудность, с которой сталкиваются смехотерапевты, — помочь человеку засмеяться. В качестве вспомогательных средств используются юмористические передачи, аудиозаписи или выступления известных сатириков и юмористов».
 



0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: гарик мартиросян

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