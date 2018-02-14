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Исинбаева родила сына


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Елену Исинбаеву можно поздравить! Чемпионка теперь дважды мама - Елена родила сына.

По данным СМИ, малыш появился на свет в одном из московских роддомов сегодня, 14 февраля. Информацию подтвердил тренер чемпионки Евгений Трофимов. «Да, родила ночью сына. Чувствует себя хорошо, все в порядке. Больше никаких подробностей не знаю. <...>. Теперь могу считать себя уже двукратным "дедом"».

Затем Елена сама сообщила в соцсетях: «Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!!!»

Имя малыша пока неизвестно. Предполагается, что счастливые родители Елена Исинбаева и Никита Петинов объявят его позже. Напомним, Елена и Никита уже воспитывают дочь Еву, которой в июне исполнится пять лет. Что интересно, с рождением второго наследника многие поздравили Исинбаеву заранее. После публикации фотографии в Insta, сделанной в обстановке, напоминающей палату клиники, подписчики поспешили с добрыми пожеланиями маме и малышу, но как оказалось, они поторопились.

Напомним, Елена Исинбаева - двукратная олимпийская чемпионка, а также майор ВС. В августе 2016 года спортсменка была вынуждена покинуть большой спорт после недопуска к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Незадолго до родов спортсменка рассказала о странной тяге: «Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект "гнездования" у меня».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: Елена Исинбаева

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