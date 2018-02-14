Бруклин Бекхэм поздравил свою девушку

Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) поздравил Хлою Морец с днем рождения, оставив трогательное послание в Instagram. В честь праздника он также опубликовал милое фото своей девушки.

Публикация от bb (@brooklynbeckham) Фев 13, 2018 в 9:19 PST

Как пишет издание Hello!, Хлое исполнился недавно двадцать один год, и старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм поделился фотографией, на которой роскошная блондинка Морец улыбается, разговаривая по телефону. «Счастливого дня рождения, детка, люблю тебя до луны и обратно», - написал он, сопроводив слова эмодзи в виде розы.

Хлоя, как всегда, выглядела стильно, на ней были юбка и блуза черного цвета и туфли на высоких каблуках.

Хлоя выложила несколько фотографий с празднования своего дня рождения. На одном из снимков она сидит на диване с Бруклином и несколькими друзьями. «Прошлым вечером я прекрасно провела время с друзьями, отмечая мой 21-й день рождения с особенными для меня людьми», - написала она в комментарии.

Публикация от Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) Фев 4, 2018 в 3:25 PST

Бруклин тоже выложил пару снимков с вечеринки, на одном из них видно, как Хлоя кормит его праздничным тортом.

Недавно Хлоя сказала в интервью Us Weekly: «Я думаю, что мы выбрали друг друга для того, чтобы проводить все время вместе».

Впервые Хлоя и Бруклин были замечены вместе в 2014 году, но весь тот год Хлоя никак не подтверждала наличие у нее романа с сыном прославленного футболиста. Поклонники считали, что пара расстанется в 2015 году. Тем не менее в 2016 они казались не разлей вода до самого сентября, потом все же разбежались. И почти через год после расставания они снова стали официально парой.

