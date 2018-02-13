Светлана Лобода ответила сплетникам в образе Боба Дилана
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Светлану Лободу не раз упрекали в том, что она меняет внешность с помощью пластических операций. В последнее время пользователи соцсетей стали говорить о том, что певица делала пластику носа. Однако Лобода, которая ранее просто опровергала слухи, на этот раз решила дать достойный ответ.
Певица опубликовала в Insta снимки из архива, где она предстает в образе Боба Дилана. Фотографии были сделаны в 2011 году для одного глянцевого журнала, пишет издание "7Дней". И это стало достойным ответом на то, как певица может менять имидж. Подпись под одним из фото гласила: «Новый образ! Ни груди, ни носа!»
Фанаты юмор Светланы поддержали, отметив, что главное не нос и грудь, а то, что певица сменила пол. Подруга Лободы, певица Вера Брежнева, задалась в комментариях вопросом: «Спит с гитарой?!»
Также Светлана ранее опубликовала свою фотографию с роскошным бюстом, в подписи она отметила, что снимок наверняка вызовет очередную волну слухов об увеличении груди.
Отметим, что Лобода никогда не стеснялась демонстрировать тело и снимать откровенные сцены для своих клипов. Пару лет назад во время съемок видеоклипа в Португалии Светлане даже пришлось объясняться с полицией, доказывая, что она не порноактриса.
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