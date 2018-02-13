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Светлана Лобода ответила сплетникам в образе Боба Дилана


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Светлану Лободу не раз упрекали в том, что она меняет внешность с помощью пластических операций. В последнее время пользователи соцсетей стали говорить о том, что певица делала пластику носа. Однако Лобода, которая ранее просто опровергала слухи, на этот раз решила дать достойный ответ.

Певица опубликовала в Insta снимки из архива, где она предстает в образе Боба Дилана. Фотографии были сделаны в 2011 году для одного глянцевого журнала, пишет издание "7Дней". И это стало достойным ответом на то, как певица может менять имидж.  Подпись под одним из фото гласила: «Новый образ! Ни груди, ни носа!»

Фанаты юмор Светланы поддержали, отметив, что главное не нос и грудь, а то, что певица сменила пол. Подруга Лободы, певица Вера Брежнева, задалась в комментариях вопросом: «Спит с гитарой?!»

Также Светлана ранее опубликовала свою фотографию с роскошным бюстом, в подписи она отметила, что снимок наверняка вызовет очередную волну слухов об увеличении груди.  

Отметим, что Лобода никогда не стеснялась демонстрировать тело и снимать откровенные сцены для своих клипов. Пару лет назад во время съемок видеоклипа в Португалии Светлане даже пришлось объясняться с полицией, доказывая, что она не порноактриса.
 



0 Не нравится 0 Нравится 13.02.2018 Теги: Светлана Лобода

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    		 14.02.18 12:02
         
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  • Гала
    ха-ха-ха, даже полиция ей не поверила, глядя на нее вблизи, где уж нам уж увидеть все ли ее настоящее, Губищи-то явно накачены...
    		14.02.18 11:28
         
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