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Риз Уизерспун рассказала, как борется со страхами


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Риз Уизерспун (Reese Witherspoon), как и все остальные, переживает иногда мгновения страха и сомнений, но актриса говорит, что нашла способ сражаться с неприятными чувствами, когда они возникают в ее жизни.

«Я чувствую страх как такое маленькое существо, которое живет вместе со мной все время, и я могу или обращать внимание на него, и тогда ничего не будет сделано, или двигаться вперед, игнорируя его», - говорит Риз в интервью для мартовского выпуска Marie Claire.

«Иногда мне нужно просто погрузиться в холодную воду и сказать себе, что я верю в себя, знаю, что я упорно работаю и что всегда могу на себя рассчитывать», - добавила актриса.

Поддерживая женское движение, распространившееся в Голливуде и за его пределами, Риз недавно выступила с эмоциональным заявлением о том, как она подверглась сексуальным домогательствам со стороны режиссера, когда ей было всего 16. «Дело не только в финансовом успехе, - сказала она. - У нас должно быть столько же возможностей для поражения, сколько и для успеха. Ремесло артиста заключается не в постоянном успехе. Оно представляет собой смелость нести в мир новые идеи».

Как пишет издание People, в 2018 году Риз Уизерспун появится перед зрителями в 23 различных проектах. «Я особенно взволнована совместной работой с Джен Энистон, - говорит актриса. - Это будет сериал о женщинах в медиаотрасли, работающих в утренних новостях».



0 Не нравится 1 Нравится 12.02.2018 Теги: Риз Уизерспун

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