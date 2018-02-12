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Депутат Пермского края жестоко избил диджея Smash


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Поклонники диджея  Smash обеспокоены, недавно стало известно, что Андрей Ширман (настоящее имя музыканта) был избит в ночном клубе в Перми нетрезвым депутатом, мастером спорта по рукопашному бою. Подробности инцидента раскрыл друг звезды – рэпер Тимати.

 
 

Публикация от Smash (@djsmash)

Как стало известно со слов Тимати, его друга избил в ночном клубе «Дом Культуры» в субботу Александр Телепнев, депутат и профессиональный боец, при этом он был не один, а с другом, и оба были в нетрезвом виде. Андрею сломали челюсть, были нанесены сильные черепно-мозговые травмы. Причина банальна: диджей отказался сделать фото на память!

Тимати написал в личном блоге: «Ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, еще и добил вдвоем ногами!!! Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу, чтобы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну  диджей Smash, являясь успешным артистом) знали, какой гнилой (нецензурная лексика) живет у них в городе. Чтобы в Москве обратили внимание на члена региональной партии, чтобы, может быть, губернатор Пермского края, Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь».

В Сети уже появились снимки избитого музыканта и видеоролик. «Говорить не могу. Челюсть сложили. Буду проверять теперь, что с мозгом, потому что был удар сильный. В челюсть уже поставили пластину», - сообщил диджей.

Если повреждения звезды будут признаны тяжкими (статья 111 УК РФ), то депутата ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.



0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: диджей Smash

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