Депутат Пермского края жестоко избил диджея Smash

Поклонники диджея Smash обеспокоены, недавно стало известно, что Андрей Ширман (настоящее имя музыканта) был избит в ночном клубе в Перми нетрезвым депутатом, мастером спорта по рукопашному бою. Подробности инцидента раскрыл друг звезды – рэпер Тимати.

Публикация от Smash (@djsmash) Янв 19, 2018 в 11:14 PST

Как стало известно со слов Тимати, его друга избил в ночном клубе «Дом Культуры» в субботу Александр Телепнев, депутат и профессиональный боец, при этом он был не один, а с другом, и оба были в нетрезвом виде. Андрею сломали челюсть, были нанесены сильные черепно-мозговые травмы. Причина банальна: диджей отказался сделать фото на память!

Тимати написал в личном блоге: «Ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал, еще и добил вдвоем ногами!!! Я зачем все это пишу, не с целью из себя правозащитника строить, просто хочу, чтобы жители замечательного города Пермь (который прославляет на всю страну диджей Smash, являясь успешным артистом) знали, какой гнилой (нецензурная лексика) живет у них в городе. Чтобы в Москве обратили внимание на члена региональной партии, чтобы, может быть, губернатор Пермского края, Решетников Максим Геннадьевич прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам. Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь».

В Сети уже появились снимки избитого музыканта и видеоролик. «Говорить не могу. Челюсть сложили. Буду проверять теперь, что с мозгом, потому что был удар сильный. В челюсть уже поставили пластину», - сообщил диджей.

Если повреждения звезды будут признаны тяжкими (статья 111 УК РФ), то депутата ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.