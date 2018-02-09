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Нетребко грозит отказаться от выступлений в Москве


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На днях Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в очередной раз порадовали московскую публику великолепным выступлением. Но как теперь выясняется, удовольствие послушать Анну оказалось очень дорогим. И самой Нетребко это совсем не нравится.

Накануне певица опубликовала в Insta заявление-ультиматум: «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики. Если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100000 рублей — я просто не приеду больше... Всем спасибо!»

Подписчики поддержали Анну, но некоторые заметили, что вряд ли Нетребко удастся справиться с «мафией». «Уже со всех сторон стали об этом говорить, и так обидно слышать, что ты определяешь ценовую политику билетов. Я думаю, ваш гонорар никак не зависит от того, какова стоимость билетов. Просто многие хотят заработать на этом, а недовольство высказывается артисту. Если вам заниматься еще и контролем цен и их регулировкой, петь некогда будет. К сожалению, в России пока нет ни одного закона, регулирующего этот вопрос. И история, увы, повторится».

Как уточняется, в прошлом году цена билета на выступление дивы была сравнительно приемлемой, но ко дню концерта стоимость подскочила в разы. За неделю до концерта билет можно было приобрести уже за 150 тысяч рублей.

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0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2018 Теги: Анна Нетребко

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