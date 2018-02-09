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Арестован сталкер, преследовавший Беллу Хадид


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Возле дома, где находится квартира Беллы Хадид (Bella Hadid), был арестован мужчина. Он наблюдал за зданием, и звезда узнала в нем сталкера, который ранее ее преследовал. Супермодель тут же позвонила в полицию Нью-Йорка.

Белла сообщила полицейским, что мужчина преследовал ее в прошлом году и писал ей угрожающие сообщения в соцсетях. Об этом изданию PEOPLE рассказал офицер по связям с общественностью полицейского управления Нью-Йорка. 37-летний Райан С. Перез был арестован в четверг.

Мужчину обвиняют в преследовании и угрозах. Расследование продолжается, но неясно, остался он под арестом или был все же отпущен. Белла не позволила инциденту испортить вечер и отправилась в тот же день на день рождения ее друга Сэмюэля Кроста (Samuel Krost), видео с которым позднее выложила в Insta. На вечеринке к ней присоединилась ее сестра Джиджи (Gigi), которая была в городе для участия в мероприятии Jeremy Scott’ s New York Fashion Week.

Напомним, недавно Джиджи и Белла стали звездами новой впечатляющей фотосессии для Vogue. И самый эффектный снимок - для которого Джиджи и Белла позировали обнаженными в объятиях друг друга – был опубликован на страницах издания. В сопроводительном интервью Джиджи сказала, что считает себя защитницей сестры (Белла младше на 18 месяцев), она готова ради нее на все.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2018 Теги: Белла Хадид

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