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Надежда Грановская состарилась ради искусства


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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская готовится к большой премьере. Артистка сыграла главную роль в новой картине режиссера Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». И как признается Надежда, во время съемок она в свою героиню просто влюбилась.

Получив предложение сняться в главной роли, Грановская дала ответ не сразу. Артистка заявила режиссеру, что опыта у нее мало и она не совсем уверена, что способна хорошо сыграть главную роль. Но Байрак в Надежде не сомневалась, и в какой-то момент Грановская практически полностью вошла в роль.

«Я в свою героиню просто влюбилась! Какая у нее судьба: неоднозначная, сложная... Чем глубже Оксана погружала в сюжетную линию, тем становилось интереснее. Конечно, сразу поняла, что роль сложная, эмоциональная. Ведь я играю ее и в молодости, и 20 лет спустя. Было интересно примерить на себя образ 55-летней женщины».

Ранее в своем Insta артистка писала, что во время работы испытала целую гамму противоречивых эмоций. «Безмерно благодарна Оксанке Байрак за роль, в которой моя героиня, я прошли сложный жизненный путь, странный путь, за который я во многом ненавидела свою героиню, не понимала, как она может поступать так жестоко в той или иной ситуации... И прощала, простила, ведь душа человека— потемки...»

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0 Не нравится 0 Нравится 08.02.2018 Теги: Надежда Грановская

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