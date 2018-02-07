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Селена Гомес борется с гневом и депрессией


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Селена Гомес (Selena Gomez) обратилась за профессиональной помощью. Певица борется с разрушающими эмоциями и депрессией, поскольку здоровье у нее на первом месте. По этой причине у Гомес до сих пор никак не выйдет новый альбом. И даже новые отношения с Бибером не помогают.

В интервью для мартовского номера Harper’s BAZAAR певица рассказывает о том, что в новом году решила сосредоточиться на своем самочувствии. «Я сражалась с депрессией и вспышками ярости, но это не то, что, как мне кажется, я смогу когда-либо полностью победить, - рассказала она. - Никогда не будет такого дня, чтобы я просто сказала себе: "вот я в красивом платье - и все хорошо". Думаю, эта битва будет продолжаться всю мою оставшуюся жизнь, но я готова к этому, потому что я намерена поставить свое самочувствие на первое место».

С момента выхода ее последнего альбома Revival прошло уже три года. Однако певица, выпустившая с тех пор немало хитов, говорит, что следующего альбома придется ждать еще долго. «Мой следующий альбом уже целую вечность находится в работе, - сказала она. - Когда меня спрашивают о причинах, я честно отвечаю, что я пока не готова. В музыкальном смысле, я не знаю, где нахожусь».

Как пишет издание People, причиной того могут быть и трудные периоды в жизни девушки. В прошлом году Гомес перенесла операцию по трансплантации почки, а также у звезды аутоиммунное заболевание волчанка.
 



0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2018 Теги: Селена Гомес

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