Леонид Агутин похвастался талантливой дочкой

Младшая дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум радует своих родителей. 18-летняя Елизавета явно имеет музыкальные способности, и отец всеми силами стимулирует их развитие у дочери. Накануне Агутин разместил в блоге видео, где девушка поет под гитару.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Фев 6, 2018 в 6:14 PST

Агутин похвастался перед поклонниками талантами дочери. Елизавета исполнила на камеру под гитару песню, которую сама же сочинила. Видео опубликовал тут же гордый отец, однако комментировать не стал, дав подписчикам возможность оценить выступление дочки незамутненным взглядом.

Поклонники оценили не только творческий порыв девушки, но и отметили, что она выглядит привлекательно, даже сексуально. Певица Валерия похвалила работу Елизаветы, пишет издание «7 Дней».

Напомним, на Новый год Агутин, решив поддержать желание дочери заниматься творчеством, подарил ей музыкальную установку за полтора миллиона рублей. «На Новый год Лиза попросила меня купить ей музыкальный пульт, чтобы дома делать самостоятельно профессиональные записи. Хорошее у ребенка желание. Все по делу – это можно только поприветствовать!» - написал ранее артист.

