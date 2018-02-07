Глюк'оZа избавилась от депрессии

Певица Глюк'оZа в последнее время увлеклась путешествиями. В январе артистка с семьей отправилась на Гоа, а теперь наслаждается солнцем и океаном в Мексике. Как пишет звезда в Insta, сейчас у нее прекрасное настроение.

В мексиканском Тулуме Наталья Ионова проводит время, занимаясь серфингом и общаясь с местными жителями.

«Не могу не поделиться с вами своим хорошим настроением, которое не покидает меня в этом трипе по Мексике. Все потому, что нет депрессивного состояния вокруг. Я правда его совсем не чувствую. Каждый человек на улице Мехико улыбается, хотя уверена, у мексиканцев не меньше нашего проблем. Признаюсь честно, я впервые не чувствую, что рядом иностранцы, хотя их совсем не понимаю... Мне кажется, что по открытости и контактности мы очень схожи с мексиканцами, ну как минимум я. Представляете, какими бы мы были добрыми, если у нас было чуть больше солнышка :-)», - написала артистка.

Что любопытно, ранее появилась информация о финансовых проблемах супруга певицы Александра Чистякова. По некоторым данным, Чистяков сейчас фактически «банкрот» и, по всей вероятности, не сможет финансировать записи новых песен и съемки клипов Натальи.

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Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье.