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Представлен трейлер картины «Миссия невыполнима-6»


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Представлен трейлер картины «Миссия невыполнима-6»

«Что он делает?!» «Я предпочитаю не смотреть». Этот мини-диалог идеально передает гамму эмоций при просмотре трейлера картины «Миссия невыполнима: Последствия». Том Круз (Tom Cruise) в свои 55 лет в прекрасной форме, и не страшны ему ни суперзлодеи, ни переломы конечностей.

Представлен первый трейлер боевика, и, судя по видео, всплеск адреналина во время просмотра картины зрителям обеспечен. Главный герой Итан Хант все так же бодр и агрессивен, запросто запрыгивает на взлетающий вертолет и резво скачет по крышам.

«Мы подняли планку в шестом фильме «Миссия невыполнима». Не могу дождаться, когда вы увидите еще больше», — писал Круз недавно в Insta. Да, недавно Том решил завести блог в Instagram. В конце концов, кто лучше самого Круза прорекламирует в соцсетях свой новый фильм? Напомним, Том снимается во франшизе с 1995 года.

Режиссером новой ленты выступил Кристофер Маккуорри, ранее снявший картину «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Дата выхода фильма в прокат в РФ предварительно запланирована на 26 июля 2018. Помимо Круза в фильме снялись Генри Кавилл (Henry Cavill), Ребекка Фергюсон (Rebecca Ferguson), Анджела Бассетт (Angela Bassett) и Алек Болдуин (Alec Baldwin).

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0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2018 Теги: Том Круз

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