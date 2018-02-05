Джованна Антонелли снова на «Ю»

Всероссийская премьера: новый бразильский сериал «Спаси меня, Святой Георгий» на канале «Ю» с 5 февраля в 21.00.

«Спаси меня, Святой Георгий» - остросюжетная новелла, основанная на реальных событиях. В захватывающем детективном сериале рассказывается о страсти и любви, работорговле и подпольных интригах. Мелодрама успешно шла в Бразилии в прайм-тайм и была показана более чем в 90 странах мира, имеет более 11 наград и около 40 номинаций.

В основе теленовеллы – история небогатой девушки Морены, которой из-за раннего материнства пришлось забыть о карьере артистки. Однажды ее жизнь резко меняться: «золушка» встречает своего принца, а также получает предложение о привлекательной работе в Турции. Но все легко и просто бывает только в сказке. Героиня оказывается в центре жестокого обмана, а работа мечты оборачивается рабством в преступном бизнесе.











Зрителей ждут любимые актеры, знакомые по популярному бразильскому сериалу «Клон»: Джованна Антонелли («Клон», «Тропиканка», «Семейные узы» итд), Вера Фишер, Далтон Виг, Жандира Мартини, Антониу Каллони и другие.

Факты:

Сериал от сценаристки «Клона» и «Дорог Индии» Глории Перес, и режиссеров «Нежного яда», «Клона» и «Берега мечты». В основу сюжета сценаристка взяла судьбу реальной женщины – Аны Люсии Фуртадо, попавшей в руки работорговцев. Большинство нарядов для съемок Джованна Антонелли подбирала сама. Когда сериал вышел на экраны, её героиня Элоиза стала законодательницей бразильской моды – тысячи девушек подбирали одежду, прически и косметику, как у любимой актрисы. Из аксессуаров бразильянки больше всего полюбили двойной кожаный пояс с золотыми пряжками и бампер-кастет на мобильный телефон. В честь актрисы даже назвали серию лаков «Gio Antonelli. Emoções».

«Спаси меня Святой Георгий», когда жизнь – это битва.



«Спаси меня Святой Георгий», сериал.

Оригинальное название: «Salve Jorge».

Страна: Бразилия.

Эфир: канал «Ю», с понедельника по пятницу в 21.00.



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