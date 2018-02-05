Памела Андерсон пишет книгу о феминизме

Никогда не поздно начать новую главу в жизни. А в возрасте 50+ лучше всего именно этим и заняться. Так считает Памела Андерсон, и ее поддерживают тысячи поклонников, модный бренд Coco de Mer и французский футболист Адиль Рами (Adil Rami).

Публикация от Coco de Mer London (@cocodemeruk) Фев 4, 2018 at 1:11 PST

На днях в Insta появилась новая рекламная кампания белья Coco de Mer с участием Памелы. Андерсон позирует в корсетах, прозрачных боди и выглядит именно так, как полагается секс-символу.

Публикация от Coco de Mer London (@cocodemeruk) Фев 3, 2018 at 1:08 PST

В новом интервью одному из глянцевых изданий звезда заявила, что не хочет говорить о своих отношениях с Рами: «Мы хотим защитить нашу любовь. Сейчас так много фейковых отношений, люди просто пытаются, чтобы их заметили. Но ни ему, ни мне это не нужно. Он со мной не потому, что ему нужно привлечь внимание, и то же самое можно сказать обо мне».

Публикация от Coco de Mer London (@cocodemeruk) Фев 1, 2018 at 9:38 PST

Последние полгода Памела живет вместе с Рами в Марселе, и ей это очень нравится. «У нас здоровый и простой образ жизни, без всяких излишеств и претенциозности. Он действительно хороший парень».

Памела не только устраивает личную жизнь, но и работает над книгой под символичным названием «Спасение женщин от феминизма» (Saving Women From Feminism). Андерсон уверяет, что это будет бомба.

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