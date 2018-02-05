Наоми Кэмпбелл рассказала о своих комплексах

Она одна из немногих супермоделей, до сих пор не завершивших карьеру. И о пенсии Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) пока не думает. Звезда в прекрасной форме, имеет репутацию одной из самых красивых женщин мира, при этом Наоми признается, что она всегда чувствовала себя неуверенной в том, что касается ее тела.

В понедельник, во время съемок передачи «Доброе утро, Британия», 47-летняя модель, которая выглядела, как обычно, роскошно, рассказала ведущим о своем отношении к знаменитостям, выкладывающим свои обнаженные селфи в соцсети.

Высказываясь об этой тенденции, которая стала популярна среди звезд, включая Ким Кардашян и Эмили Ратаковски, Наоми сказала: «Это то, что они хотят делать. Я такого сделать не смогу. Я всегда была неуверенной в своем теле. Когда я впервые попала в Нью-Йорк, то надевала плащ, если на мне было что-нибудь облегающее».

Ведущие были удивлены, ведь модель всегда выглядела безупречной и стройной, Наоми подчеркнула, что всегда чувствовала себя немного неуверенной в себе, ей понадобились годы, чтобы научиться чувствовать себя комфортно во время съемок в нижнем белье, пишет Daily Mail.

Поклонники так и не смогли разгадать секрет красоты Кэмпбелл. В свое время звезде пришлось пережить борьбу с кокаиновой аддикцией, но, в отличие от коллег, она до сих пор вовсе не является ярым приверженцем ЗОЖ. В одном из недавних интервью Наоми объяснила, что не придерживается каких-либо жестких диет, но 2-3 раза в год проходит курсы детокса и очистки ЖКТ. Она также не поклонница силовых тренировок, предпочитая занятия йогой и пилатесом.

Ранее мы писали:

Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой. Время не властно над Черным лебедем.

Наоми Кэмпбелл запретили в Instagram. Знаменитость опубликовала провокационную фотографию.

Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.

Источник фото: Globallookpress.com