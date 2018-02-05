 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Наоми Кэмпбелл рассказала о своих комплексах


0 0

Она одна из немногих супермоделей, до сих пор не завершивших карьеру. И о пенсии Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) пока не думает. Звезда в прекрасной форме, имеет репутацию одной из самых красивых женщин мира, при этом Наоми признается, что она всегда чувствовала себя неуверенной в том, что касается ее тела.

В понедельник, во время съемок передачи «Доброе утро, Британия», 47-летняя модель, которая выглядела, как обычно, роскошно, рассказала ведущим о своем отношении к знаменитостям, выкладывающим свои обнаженные селфи в соцсети.

Высказываясь об этой тенденции, которая стала популярна среди звезд, включая Ким Кардашян и Эмили Ратаковски, Наоми сказала: «Это то, что они хотят делать. Я такого сделать не смогу. Я всегда была неуверенной в своем теле. Когда я впервые попала в Нью-Йорк, то надевала плащ, если на мне было что-нибудь облегающее».

Ведущие были удивлены, ведь модель всегда выглядела безупречной и стройной, Наоми подчеркнула, что всегда чувствовала себя немного неуверенной в себе, ей понадобились годы, чтобы научиться чувствовать себя комфортно во время съемок в нижнем белье, пишет Daily Mail.

Поклонники так и не смогли разгадать секрет красоты Кэмпбелл. В свое время звезде пришлось пережить борьбу с кокаиновой аддикцией, но, в отличие от коллег, она до сих пор вовсе не является ярым приверженцем ЗОЖ. В одном из недавних интервью Наоми объяснила, что не придерживается каких-либо жестких диет, но 2-3 раза в год проходит курсы детокса и очистки ЖКТ. Она также не поклонница силовых тренировок, предпочитая занятия йогой и пилатесом.

Ранее мы писали:

Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой. Время не властно над Черным лебедем.

Наоми Кэмпбелл запретили в Instagram. Знаменитость опубликовала провокационную фотографию. 

Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Наоми Кэмпбелл

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору