 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Команду Шепелева уличили во лжи


0 0

Проект «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в роли ведущего пользуется немалой популярностью. Но не исключено, что продюсерам и редакторам шоу сейчас придется задуматься о будущем проекта. Участница одного из выпусков Александра Рашель обвинила создателей в обмане зрителей и гостей программы.

Александра Рашель, в свое время активно выступавшая на шоу «Большая стирка», согласилась принять участие в съемках программы «На самом деле», в выпуске, посвященном модели Маринике Смирновой, экс-супруге русского олигарха, живущей в Лондоне.

По словам Рашель, она прилетела в Москву из Израиля, договорившись об оплате перелета с представителями проекта. В последний момент Мариника отказалась от участия в съемке.

«Скандал был дикий! Она просто всех "кинула"! И вернулась домой, потому что редакторы ее просто запугали — очень непрофессионально работали. Хотя Мариника должна была получить около 400 тысяч рублей. А раз главная героиня в студию не пришла, то и съемку отменили», - сообщила Рашель.

Она подчеркнула, что теперь продюсеры не выходят с ней на связь, вопрос оплаты ее перелета до сих пор не решен. «Шепелев в конце передачи говорит: "На сегодня хватит лжи!" А сами создатели передачи при этом показали себя лживыми насквозь! "На самом деле" — это сплошь постановка и спектакль. Там все высасывают из пальца, обманывают не только телезрителей, но, как я уже рассказала, и гостей, и участников. Я не ожидала, что руководство программы так подло себя поведет», - возмущается дама.

Кстати, ранее искусствовед Людмила Семенова назвала шоу Шепелева «катастрофой для культуры».

Читайте также:

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 

Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь». Неожиданное заявление отца Жанны Фриске.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору