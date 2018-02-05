Команду Шепелева уличили во лжи

Проект «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в роли ведущего пользуется немалой популярностью. Но не исключено, что продюсерам и редакторам шоу сейчас придется задуматься о будущем проекта. Участница одного из выпусков Александра Рашель обвинила создателей в обмане зрителей и гостей программы.

Александра Рашель, в свое время активно выступавшая на шоу «Большая стирка», согласилась принять участие в съемках программы «На самом деле», в выпуске, посвященном модели Маринике Смирновой, экс-супруге русского олигарха, живущей в Лондоне.

По словам Рашель, она прилетела в Москву из Израиля, договорившись об оплате перелета с представителями проекта. В последний момент Мариника отказалась от участия в съемке.

«Скандал был дикий! Она просто всех "кинула"! И вернулась домой, потому что редакторы ее просто запугали — очень непрофессионально работали. Хотя Мариника должна была получить около 400 тысяч рублей. А раз главная героиня в студию не пришла, то и съемку отменили», - сообщила Рашель.

Она подчеркнула, что теперь продюсеры не выходят с ней на связь, вопрос оплаты ее перелета до сих пор не решен. «Шепелев в конце передачи говорит: "На сегодня хватит лжи!" А сами создатели передачи при этом показали себя лживыми насквозь! "На самом деле" — это сплошь постановка и спектакль. Там все высасывают из пальца, обманывают не только телезрителей, но, как я уже рассказала, и гостей, и участников. Я не ожидала, что руководство программы так подло себя поведет», - возмущается дама.

Кстати, ранее искусствовед Людмила Семенова назвала шоу Шепелева «катастрофой для культуры».

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