Галкин ответил на критику Садальского
0 0
Станислав Садальский в последнее время часто обрушивается с критикой на звезд шоу-бизнеса. На этот раз очередной жертвой стал Максим Галкин. Юморист, который накануне представил новое шоу на Первом канале, был нещадно раскритикован актером.
Станислав Садальский не оценил очередной творческий порыв супруга Пугачевой, он раскритиковал новый проект «Звезды под гипнозом» и даже обратился к гендиректору Первого с просьбой пересмотреть график появления Галкина на канале.
«Кто идеолог этого примитива? Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветиться. Правда бездарно получается, хуже всех — у Максим Г. Костя, ну Константин Львович — вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну, может, уже хватит его, уж очень много!» — написал Станислав.
Максим Галкин решил не оставлять посыл актера без ответа, для этого даже провел небольшое расследование. Юморист выяснил, что Садальский и ранее его критиковал. Из чего следует вывод, что личная неприязнь уже давняя. Правда, Галкин не может вспомнить, чем так насолил в свое время Садальскому.
«Я всегда с уважением относился к тем его актерским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съемках. Я по публикациям еще десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актер продолжает. Как вы считаете, в чем причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?» - задается вопросом Максим.
Подписчики поспешили успокоить юмориста, заявив, что Садальский просто завидует успеху Максима.