Галкин ответил на критику Садальского

Станислав Садальский в последнее время часто обрушивается с критикой на звезд шоу-бизнеса. На этот раз очередной жертвой стал Максим Галкин. Юморист, который накануне представил новое шоу на Первом канале, был нещадно раскритикован актером.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 4, 2018 в 10:10 PST

Станислав Садальский не оценил очередной творческий порыв супруга Пугачевой, он раскритиковал новый проект «Звезды под гипнозом» и даже обратился к гендиректору Первого с просьбой пересмотреть график появления Галкина на канале.

«Кто идеолог этого примитива? Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветиться. Правда бездарно получается, хуже всех — у Максим Г. Костя, ну Константин Львович — вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну, может, уже хватит его, уж очень много!» — написал Станислав.

Максим Галкин решил не оставлять посыл актера без ответа, для этого даже провел небольшое расследование. Юморист выяснил, что Садальский и ранее его критиковал. Из чего следует вывод, что личная неприязнь уже давняя. Правда, Галкин не может вспомнить, чем так насолил в свое время Садальскому.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 5, 2018 в 5:34 PST

«Я всегда с уважением относился к тем его актерским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съемках. Я по публикациям еще десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актер продолжает. Как вы считаете, в чем причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?» - задается вопросом Максим.

Подписчики поспешили успокоить юмориста, заявив, что Садальский просто завидует успеху Максима.

