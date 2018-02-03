Леди Гага отменяет мировой тур из-за болезни

Поклонники Леди Гаги в печали. Их любимая певица не может продолжать мировой тур Joanne World Tour из-за того, что ей приходиться сражаться с хронической болью, вызванной редким заболеванием фибромиалгией. Звезда лично сообщила о недомогании и о том, что пока будет заниматься здоровьем.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) Фев 2, 2018 at 11:14 PST

Утром в субботу певица объявила в Instagram и Twitter, что ей пришлось отменить последние десять концертов европейского тура. «У меня нет слов описать то, как я уничтожена случившимся. Я только знаю, что если я не сделаю этого, то не смогу больше отстаивать свои слова и музыку. Мои врачи поддерживают решение о возвращении домой для восстановления», - написала звезда.

К своим поклонникам она обратилась со следующими словами. «Я люблю это шоу больше, чем что-либо иное, и я люблю вас, но я не вольна решать. Лондон, Манчестер, Цюрих, Кельн, Стокгольм, Копенгаген, Париж, Берлин. И Рио. Я обещаю, что вернусь к вам, но сейчас я должна заняться здоровьем».

Фибромиалгия вызывает сильнейшие головные боли, постоянную усталость и бессонницу. В случае с Леди Гагой недуг угрожает тем, что она может навсегда лишиться возможности выступать на сцене.

