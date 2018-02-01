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Стали известны имена ведущих шоу «Орел и Решка»


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В конце ноября прошлого года шоу «Орел и Решка» покинула Регина Тодоренко, и поклонники переживали, каким будет тревел-проект теперь. Накануне гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия сообщил, что кастинг завершен, ведущими станут блогер Маша Гамаюн и девушка из Абакана Ольга Антипова.

 

Кастинг, в котором могла принять участие любая девушка, длился более месяца.  Претенденткам надо было отправить короткий видеоролик с рассказом о себе и любимых местах, пишет издание «7 Дней».
Однако Картозия не обольщается: «Пройти кастинг — не победа. Это всего лишь начало большой работы над собой. Потому что любовь зрителя нужно заслужить».

Как сообщается, Гамаюн отправится на морские берега покорять популярные курорты, а напарником ее будет Коля Серга. Девушка из Абакана будет путешествовать по российским просторам.

«Маша – не новичок, опыт у нее есть. А вот у второй девушки нет никакого опыта ведущей», – рассказал Картозия. Но это не беда, мужчина намеренно искал девушку не из ТВ-бизнеса, поскольку нужна была кандидатка с непосредственными реакциями.

Напомним, уход Тодоренко из шоу был обусловлен тем, что ведущая вымоталась и не могла больше ничего дать проекту. «По возвращении родители и друзья стали говорить, что у меня потерялась искра. И оказались правы на все сто. Мы с Лесей Никитюк были полностью истощены – и как личности, и как авторы. Выжаты по максимуму до такой степени, что ничего не могли делать. Как следствие, проснулись жуткая лень и апатия», - поведала ранее девушка Starhit.
 



0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2018 Теги: Орел и решка

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