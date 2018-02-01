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Синди Кроуфорд стала секси в память о Джанни Версаче


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Супермодель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) сегодня не часто соглашается на съемки и дефиле, но почти никогда не отказывает итальянскому бренду Versace. В 90-х Синди была одной из фавориток Джанни Версаче (Gianni Versace), а сейчас Кроуфорд не упускает возможности отдать дань памяти модельеру.

Кроуфорд, которая в этом месяце отметит 52-летие, стала звездой мартовского номера журнала InStyle. Синди приняла участие в эффектной фотосессии в стиле "Versace 90-х". «Версаче всегда прославлял сильных женщин, красивых и сексуальных леди, которые вовсе не готовы стать жертвами», - заметила супермодель в сопроводительном интервью.

Донателла Версаче в свою очередь заметила, что Синди всегда была для нее и брата «словно солнце». «Я помню, как Синди просила самые сексуальные платья. Она всегда хотела, чтобы юбка была немного короче, а вырез чуть глубже».

Кстати, недавно Кроуфорд рассказала о том, как вести здоровый образ жизни и не сойти с ума. «Для меня здоровый образ жизни — это баланс. Я не хочу быть одной из тех людей, которые восклицают: "О нет, я пропустил тренировку, теперь так нервничаю". Это уже не про здоровье. В моей жизни баланс — это когда у меня есть время для друзей, семьи, благотворительности, для себя и для работы. Когда я чувствую, что правильно распределяю время, тогда я чувствую себя прекрасно».

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    Рисунок
    Фотосессия Синди

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0 Не нравится 0 Нравится 01.02.2018 Теги: Синди Кроуфорд

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