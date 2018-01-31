Семейство Кардашян в трауре, звезды лишились любимого питомца. Хлои Кардашян (Khloé Kardashian) и Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) выложили фотографии в память об их любимом псе, чтобы сказать ему до свидания.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) Янв 30, 2018 at 1:36 PST

Хлои выложила целый альбом снимков с собакой. «Прошлой ночью моя милая Габбана покинула нас, - написала девушка. - Она была больше, чем питомцем. Она была моим первым ребенком, моим компаньоном, моей подругой. Она была невероятной. Она всегда позволяла мне не оставаться одной даже в самые одинокие времена. Мой дом никогда не будет прежним. Я никогда не думала, что я буду так переживать о собаке, но мы были вместе 14 лет, и это очень долгое время. Она занимала особое место в моей жизни, и я очень благодарна ей. Я люблю тебя и буду помнить всегда».

Кендалл также разместила несколько фотографий собаки, сопроводив их следующими словами: «Я всегда буду скучать по твоим поцелуям, Губи. Я знаю, что ты где-то там наверху плаваешь, маленькая рыбка».

Публикация от Kendall (@kendalljenner) Янв 30, 2018 at 12:05 PST

Поклонники звезд немедленно выразили им свои соболезнования, учитывая, что для семейства Кардашян и так наступили непростые времена. Ким и Канье Уэст только что стали родителями малыша, рожденного суррогатной матерью, Хлоя ждет первенца, а еще ходят слухи о том, что Кайли Дженнер тоже беременна.

