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Семейство Кардашян в трауре


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Семейство Кардашян в трауре, звезды лишились любимого питомца. Хлои Кардашян (Khloé Kardashian) и Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) выложили фотографии в память об их любимом псе, чтобы сказать ему до свидания.

 

Хлои выложила целый альбом снимков с собакой. «Прошлой ночью моя милая Габбана покинула нас, - написала девушка. - Она была больше, чем питомцем. Она была моим первым ребенком, моим компаньоном, моей подругой. Она была невероятной. Она всегда позволяла мне не оставаться одной даже в самые одинокие времена. Мой дом никогда не будет прежним. Я никогда не думала, что я буду так переживать о собаке, но мы были вместе 14 лет, и это очень долгое время. Она занимала особое место в моей жизни, и я очень благодарна ей. Я люблю тебя и буду помнить всегда».

Кендалл также разместила несколько фотографий собаки, сопроводив их следующими словами: «Я всегда буду скучать по твоим поцелуям, Губи. Я знаю, что ты где-то там наверху плаваешь, маленькая рыбка».

 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Поклонники звезд немедленно выразили им свои соболезнования, учитывая, что для семейства Кардашян и так наступили непростые времена. Ким и Канье Уэст только что стали родителями малыша, рожденного суррогатной матерью, Хлоя ждет первенца, а еще ходят слухи о том, что Кайли Дженнер тоже беременна.
 



0 Не нравится 1 Нравится 31.01.2018 Теги: Хлои Кардашян Кендалл Дженнер

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