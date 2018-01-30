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Анна Курникова показала, как работает над фигурой после родов


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Возлюбленная Энрике Иглесиаса Анна Курникова недавно стала мамой близнецов. Но рождение детишек особо не изменило фигуру спортсменки. Накануне Анна опубликовала видео, где видно, как она занимается в спортзале, но формы спортсменки и так можно считать идеальными.

 

Анна подписала видеоролик: «Восстанавливаю форму!» Но поклонники отметили, что спортсменка и так прекрасно выглядит. У Анны настолько плоский живот, что хейтеры даже заговорили о том, что звезда не рожала сама, а воспользовалась услугами суррогатной мамы, пишут «7 Дней».

Напомним, о пополнении в звездном семействе стало известно во второй половине декабря. Анна скрыла интересное положение, и рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

Анна уже давно говорила, что очень хочет детей. Еще в 2011 году она обмолвилась: «Я непременно хочу стать мамой. Правда, я еще не решила, хочу я рожать сама, или же приму решение усыновить!»

С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.



0 Не нравится 0 Нравится 30.01.2018 Теги: Анна Курникова

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