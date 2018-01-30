Анна Курникова показала, как работает над фигурой после родов

Возлюбленная Энрике Иглесиаса Анна Курникова недавно стала мамой близнецов. Но рождение детишек особо не изменило фигуру спортсменки. Накануне Анна опубликовала видео, где видно, как она занимается в спортзале, но формы спортсменки и так можно считать идеальными.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 29, 2018 at 12:26 PST

Анна подписала видеоролик: «Восстанавливаю форму!» Но поклонники отметили, что спортсменка и так прекрасно выглядит. У Анны настолько плоский живот, что хейтеры даже заговорили о том, что звезда не рожала сама, а воспользовалась услугами суррогатной мамы, пишут «7 Дней».

Напомним, о пополнении в звездном семействе стало известно во второй половине декабря. Анна скрыла интересное положение, и рождение малышей стало сенсацией - многие колумнисты и обозреватели советовали звездам написать книгу «Как оставаться самой закрытой парой в Голливуде».

Анна уже давно говорила, что очень хочет детей. Еще в 2011 году она обмолвилась: «Я непременно хочу стать мамой. Правда, я еще не решила, хочу я рожать сама, или же приму решение усыновить!»

С певцом Энрике Иглесиасом Курникова вместе более 15 лет. Пара не распространялась о своих отношениях, но не раз подчеркивала, что не собирается оформлять отношения официально. «Брак для меня сам по себе не важен. У меня гармоничные, счастливые отношения, вот что имеет значение. Я верю в обязательства. Я верю в то, что следует быть открытым, полностью доверять партнеру и уважать друг друга», — говорила Анна.