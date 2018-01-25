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Ушла из жизни Людмила Сенчина


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Ушла из жизни народная артистка России Людмила Сенчина. Певица скончалась в Петербурге. Ей было 67 лет.

В декабре Сенчина была госпитализирована, но врачи не высказывали опасения за ее жизнь. Планировалось, что 27 января она примет участие в концерте, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Как сообщается, у артистки была онкология, при этом она продолжала выступать до последнего.

«В октябре она выступала у нас на дне рождения. Ей было невероятно тяжело, но зрители этого не почувствовали. Она улыбалась. Мы с ней сидели, разговаривали. Людонька знала, что от ее желания жить многое зависит. Говорила: "Я все понимаю". У нее было огромное желание выстоять, выжить. Она стойко переносила болезнь, но онкология не щадит», — сообщила директор концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович.

Людмила Сенчина родилась в Николаевской области, Украина, 13 декабря 1950 года. Она окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова и приобрела популярность, спев на «Голубом огоньке» 1970 года песню «Золушка», написанную Игорем Цветковым на слова Ильи Резника.

Сенчина снималась в кинофильмах. Самые известные из них: «Вооружен и очень опасен», «Волшебная сила искусства». В дискографии певицы восемь альбомов и песенный сборник. В 2002 году ей было присвоено звание народной артистки России, а в 2003 - заслуженной артистки Украины.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 25.01.2018 Теги: Людмила Сенчина

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