Елена Летучая не может быть ведущей «Летучего отряда»

Елена Летучая огорчила поклонников тревожной новостью. Как сообщила знаменитость, она больше не будет ведущей проекта «Летучий отряд». Но не это самое печальное. Причина ее ухода – в пошатнувшемся здоровье.

123 Янв 25, 2018 at 2:11 PST

Как сообщила в Insta Летучая, врачи диагностировали у нее стенокардию, болезнь нестабильна и может привести к инфаркту. Ведущая отметила, что плохое самочувствие у нее уже наблюдается с прошлого года. Медики запретили ей часто летать на самолетах по состоянию здоровья, и теперь она не может нормально выполнять свою работу. И Летучая приняла решение. «Я выбираю здоровье» — сообщила она.

Летучая подчеркнула, что руководство Первого канала уже ищет ей замену. И теперь поклонники узнали, почему программа с Нового года не выходит в эфир.

Летучая при этом подчеркнула, что сам канал она не покидает: «Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого канала, но сейчас мне нужны ваша поддержка и понимание!»

О том, что Елена перестанет вести «Ревизорро» на канале «Пятница» и станет ведущей «Летучего отряда» на Первом, стало известно осеню прошлого года. Планировалось, что ведущая с помощниками будет проводить проверки школ, детских садов и поликлиник.

