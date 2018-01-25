Елена Летучая не может быть ведущей «Летучего отряда»
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Елена Летучая огорчила поклонников тревожной новостью. Как сообщила знаменитость, она больше не будет ведущей проекта «Летучий отряд». Но не это самое печальное. Причина ее ухода – в пошатнувшемся здоровье.
Как сообщила в Insta Летучая, врачи диагностировали у нее стенокардию, болезнь нестабильна и может привести к инфаркту. Ведущая отметила, что плохое самочувствие у нее уже наблюдается с прошлого года. Медики запретили ей часто летать на самолетах по состоянию здоровья, и теперь она не может нормально выполнять свою работу. И Летучая приняла решение. «Я выбираю здоровье» — сообщила она.
Летучая подчеркнула, что руководство Первого канала уже ищет ей замену. И теперь поклонники узнали, почему программа с Нового года не выходит в эфир.
Летучая при этом подчеркнула, что сам канал она не покидает: «Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого канала, но сейчас мне нужны ваша поддержка и понимание!»
О том, что Елена перестанет вести «Ревизорро» на канале «Пятница» и станет ведущей «Летучего отряда» на Первом, стало известно осеню прошлого года. Планировалось, что ведущая с помощниками будет проводить проверки школ, детских садов и поликлиник.
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26.01.18 01:40