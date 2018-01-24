Эльса Патаки рассказала о жизни с Крисом Хемсвортом
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Эльса Патаки (Elsa Pataky) появится на обложке февральского номера Elle Australia. В сопроводительном интервью модель и актриса рассказала о жизни с мужем Крисом Хемсвортом (Chris Hemsworth) и о том, как паре было сложно растить детей.
Испанская актриса признает, что Крис был очень молод, когда стал отцом, пишет Daily Mail. Они поженились в 2010 году после бурного 10-месячного романа. В 2012 году у них появилась дочь Индия Роза, а спустя два года Эльса родила двойню – мальчиков Тристана и Сашу.
Жизнь Эльсы кажется идеальным воплощением голливудской мечты, но модель признается, что в ее взаимоотношениях с мужем не все бывает гладко: «Я думаю, что у всех, кто создает семью, не зная хорошо друг друга, могут возникнуть затруднения».
«Он был очень молод для того, чтобы заводить семью и в то же время заниматься своей карьерой, - говорит она о своем муже. – Однако он всегда старался быть лучшим отцом на свете и никогда не позволял мне усомниться в том, что семья для него самое главное».
Крис и Эльса переехали в прибрежный город Байрон-Бэй на востоке Австралии в 2014 году, чтобы растить своих детей вдали от публики. «Мы очень рады тому, что переехали сюда, - говорила Эльса в интервью News Corp. - Нам нужно было место, где мы могли бы быть как можно дальше от ненужного внимания, и Байрон замечательно подходит для этого».
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