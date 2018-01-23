Секси 50+. Стильный трюк Моники Беллуччи

В Париже проходит традиционная Неделя высокой моды, и, разумеется, концентрация звездных леди в столице Франции сейчас запредельная. Многие приезжают исключительно с целью посмотреть на новые шедевры от кутюр, некоторые стараются заодно и себя показать в самом выгодном свете. Моника Беллуччи (Monica Bellucci), например, накануне устроила нечто вроде мастер-класса.

Публикация от @aamm_mood Янв 23, 2018 at 12:27 PST

53-летняя кинодива посетила модное шоу Dior, и многие фэшн-обозреватели обратили внимание на очень интересный образ Моники. Беллуччи выглядела элегантно и в то же время очень сексуально. Она появилась в достаточно неброском черном платье с V-вырезом, но в вырезе виднелись кружева черного бра, и это придавало ту самую нотку естественного сексапила.

Публикация от Jennifer Attias (@jennyattias) Янв 22, 2018 at 11:32 PST

Среди звездных гостей шоу Dior также были замечены Наталья Водянова, Ульяна Сергеенко, Мирослава Дума, топ-модель Саша Пивоварова.













Напомним, прошло пять лет с момента развода Беллуччи, и недавно актриса обмолвилась о новых отношениях. «В моей жизни снова есть мужчина, но я не хочу говорить ничего больше. Мне остро необходима некоторая приватность. Начинается новая глава моей жизни».

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Источник фото: Globallookpress.com