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Секси 50+. Стильный трюк Моники Беллуччи


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В Париже проходит традиционная Неделя высокой моды, и, разумеется, концентрация звездных леди в столице Франции сейчас запредельная. Многие приезжают исключительно с целью посмотреть на новые шедевры от кутюр, некоторые стараются заодно и себя показать в самом выгодном свете. Моника Беллуччи (Monica Bellucci), например, накануне устроила нечто вроде мастер-класса.

 

Публикация от @aamm_mood

53-летняя кинодива посетила модное шоу Dior, и многие фэшн-обозреватели обратили внимание на очень интересный образ Моники. Беллуччи выглядела элегантно и в то же время очень сексуально. Она появилась в достаточно неброском черном платье с V-вырезом, но в вырезе виднелись кружева черного бра, и это придавало ту самую нотку естественного сексапила.

Среди звездных гостей шоу Dior также были замечены Наталья Водянова, Ульяна Сергеенко, Мирослава Дума, топ-модель Саша Пивоварова.

  • Ульяна Сергеенко
  • Наталья Водянова
  • Наталья Водянова
  • Мирослава Дума
  • Саша Пивоварова
 
 
 

Напомним, прошло пять лет с момента развода Беллуччи, и недавно актриса обмолвилась о новых отношениях. «В моей жизни снова есть мужчина, но я не хочу говорить ничего больше. Мне остро необходима некоторая приватность. Начинается новая глава моей жизни».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 2 Нравится 23.01.2018 Теги: Моника Беллуччи

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