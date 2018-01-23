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Работник кафе избил съемочную группу «Ревизорро»


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Работу в проекте «Ревизорро» можно смело считать небезопасной. На съемочную группу неоднократно нападали, и очередной подобный инцидент, случившийся в нижегородском кафе «Нептун», напугал даже далеко не беззащитную Настасью Самбурскую, которая взялась за роль ведущей.

 

Как сообщили представители канала «Пятница!», работник кафе напал на съемочную группу проекта, пытаясь прогнать из заведения, мужчина даже не брезговал пускать в ход кулаки. При этом он злобно кричал: «Щас перережу всех».

Разъяренный мужчина избил звукорежиссера, администратора и оператора, но Самбурская успела скрыться в подсобке. «Я не ожидала конфликта», — пояснила актриса.

Напомним, в 2014 году аналогичный случай произошел в Анапе во время съемок в кафе «Ирина». Управляющий заведения стал кидаться с ножом на съемочную группу. Сотрудники кафе разбили вдребезги всю дорогостоящую технику, оператор был тяжело ранен ножом, также у него была разорвана губа. Елене Летучей, которая тогда была ведущей проекта, чудом удалось спрятаться.

Проект «Ревизорро» задумывался как открытая социальная акция, основная цель которой – привлечь внимание общественности к низкому качеству услуг в сфере развлечений и сервиса. «Наша задача не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты», — прокомментировала инцидент в кафе «Нептун» представитель канала Наталья Абрамочкина.
 



1 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Ревизорро Настасья Самбурская

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