Работник кафе избил съемочную группу «Ревизорро»

Работу в проекте «Ревизорро» можно смело считать небезопасной. На съемочную группу неоднократно нападали, и очередной подобный инцидент, случившийся в нижегородском кафе «Нептун», напугал даже далеко не беззащитную Настасью Самбурскую, которая взялась за роль ведущей.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 23, 2018 at 7:05 PST

Как сообщили представители канала «Пятница!», работник кафе напал на съемочную группу проекта, пытаясь прогнать из заведения, мужчина даже не брезговал пускать в ход кулаки. При этом он злобно кричал: «Щас перережу всех».

Разъяренный мужчина избил звукорежиссера, администратора и оператора, но Самбурская успела скрыться в подсобке. «Я не ожидала конфликта», — пояснила актриса.

Напомним, в 2014 году аналогичный случай произошел в Анапе во время съемок в кафе «Ирина». Управляющий заведения стал кидаться с ножом на съемочную группу. Сотрудники кафе разбили вдребезги всю дорогостоящую технику, оператор был тяжело ранен ножом, также у него была разорвана губа. Елене Летучей, которая тогда была ведущей проекта, чудом удалось спрятаться.

Проект «Ревизорро» задумывался как открытая социальная акция, основная цель которой – привлечь внимание общественности к низкому качеству услуг в сфере развлечений и сервиса. «Наша задача не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты», — прокомментировала инцидент в кафе «Нептун» представитель канала Наталья Абрамочкина.

