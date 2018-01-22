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Волочкова продемонстри­ровала праздничный шпагат


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Анастасия Волочкова снова удивляет. На выходных бывшая прима отметила 42-й день рождения, но неожиданно решила отпраздновать без лишней помпы. Более того, Волочкова отправилась в храм.

 

День рождения начался для балерины с огромных букетов и корзин белых роз. Анастасия вдохновилась и по такому случаю сфотографировалась, растянувшись в шпагате рядом с корзиной цветов и с котом в руках. «День рожденья - светлый праздник!!! Спасибо за эту роскошь! И вам всем за поздравления! Я такая бываю разная... Но я всегда искренняя и настоящая. И такой хочу для вас оставаться. Ну и чувство самоиронии мое и умение вас повеселить вам же нравится?» - написала балерина.

Позже артистка сообщила, что «этот день рождения захотелось провести без тусовки, прессы, гостей.. Поэтому решила просто в храм поехать». Впрочем, без небольшой дружеской вечеринки не обошлось. В одном из столичных баров Волочкова повеселилась с близкими приятелями, в числе которых оказался Бари Алибасов. «В узком кругу с любимыми! Это самый лучший день рождения», – заявила Анастасия.

 

Кстати, недавно специалист по Таро настоятельно посоветовал Анастасии в этом году быть осмотрительной, поскольку карты предсказывают балерине серьезные финансовые потери.

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


1 Не нравится 0 Нравится 22.01.2018 Теги: анастасия волочкова

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