Кейт Мосс советует не увлекаться алкоголем

Свое сорокалетие она отметила фотосессией для Playboy и развеселой вечеринкой. «Мне сорок, но я умею веселиться», - заявила четыре года назад Кейт Мосс (Kate Moss). Более 20 лет она устраивала пати, о которых говорил весь Лондон. А теперь Кейт советует не увлекаться алкоголем.

На прошлой неделе Кейт отметила свое 44-летие в Париже. Развеселым вечеринкам топ-модель на этот раз предпочла романтическое путешествие в компании возлюбленного, а заодно стала звездой дефиле Louis Vuitton.

Но в конце прошлой недели поклонники Кейт и модные обозреватели сильно удивились. На одной из обложек книги из серии «ЗОЖ» появилась рекомендация от имени Мосс. О книге под названием «Помоги себе в реальном мире», в которой рекомендуется ложиться спать не позже 22:30 и резко ограничить количество употребляемого алкоголя, Кейт отзывается: «Я хочу подарить эту книгу всем, кого я знаю!»

Напомним, Мосс вовсе не их тех, кто серьезно ограничивает себя в алкоголе. И во многом благодаря этому ее пати стали чуть ли не притчей во языцех. Так, вечеринка по случаю 21-летия модели в лос-анджелесском клубе Viper Room стала чуть ли не легендой. В честь Мосс ее возлюбленный Джонни Депп (Johnny Depp) устроил веселье с огромным количеством выпивки и легких наркотиков.

На тридцатилетие Мосс организовала тематическую вечеринку в стиле романа Фицджеральда «Прекрасные и проклятые». На 34-летие Кейт планировала 34-часовое празднество, но вынуждена была сойти с дистанции, поскольку после 18 часов «марафона» совершенно выбилась из сил. Зато свой 35-й день рождения Кейт праздновала четыре дня и продолжила бы и дальше, если бы разъяренные соседи не вызвали полицию.

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Источник фото: Globallookpress.com