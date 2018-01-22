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Ходченкова отметила 35-летие в Альпах


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Ходченкова отметила 35-летие в Альпах

Светлана Ходченкова в этом году решила устроить себе по-настоящему роскошные зимние каникулы. Начало января звезда провела на Бали, а затем отправилась во Францию. И свой день рождения провела на лыжах.

21 января актрисе исполнилось 35 лет. В честь дня рождения звезда опубликовала свой снимок в экипировке лыжника и указала геолокацию: Les 3 Vallées. Les 3 Vallées - шикарный горнолыжный курорт во французских Альпах.

Тем временем в окружении звезды сообщили о ее воссоединении с бывшим бойфрендом, бизнесменом Георгием Петришиным. Несколько лет назад Георгий сделал Светлане предложение, пара начала подумывать о подготовке к свадьбе, но... В какой-то момент Ходченкова передумала.

По словам инсайдеров, сейчас Светлана снова вместе с Петришиным. «В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием на Бали. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках – это надо было видеть!» - рассказали приятели актрисы.

Сама Светлана пока не комментирует слухи. Впрочем, Ходченкова из тех знаменитостей, которые предпочитают не обсуждать личную жизнь с прессой.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2018 Теги: Светлана Ходченкова

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