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Бекхэмы оценили дефиле Кейт Мосс


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Супермодель Кейт Мосс (Kate Moss) на этой неделе отметила 44-летие. В свое время вечеринки Кейт по случаю дня рождения считались чуть ли не самыми фееричными пати Лондона. Но все меняется. Даже привычки Кейт.

Никаких инфернальных пати с участием звездных хулиганов. 44-летие Мосс решила отметить в Париже, относительно скромно, в компании бойфренда и близких друзей. А вчера Кейт тряхнула стариной и блеснула на дефиле новой мужской коллекции Louis Vuitton.

Шоу проходило в рамках мужской Недели моды в Париже. На подиуме к Кейт присоединилась 47-летняя Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), и, по мнению публики, дамы показали высший класс, их дефиле было самым впечатляющим моментом показа.

Среди гостей шоу были замечены Дэвид Бекхэм (David Beckham) с супругой Викторией, возлюбленный Натальи Водяновой Антуан Арно, актриса Гвендолин Кристи (Gwendoline Christie) и другие знаменитости.

Напомним, семь лет назад - в 2011 году - именно на шоу Louis Vuitton Мосс объявила об уходе с подиума. Причем последнее дефиле Кейт было на грани треша - модель вышла с сигаретой и совершенно спокойно курила, идя по подиуму.

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0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2018 Теги: Кейт Мосс

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