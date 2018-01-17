Кайя Гербер работает над первой капсульной коллекцией

В нежном возрасте она уже прошлась по подиуму на показах Ив Сен-Лорана, Chanel и работает с Versace. Но кажется, что 16-летняя Кайя Гербер (Kaia Gerber) не намерена ограничиваться подиумом. В настоящее время она погружена в работу над своей первой капсульной коллекцией.

Как сообщает сайт WWD, девушка работает совместно с гигантом мировой моды Карлом Лагерфельдом и должна выпустить коллекцию уже грядущей осенью. Результат совместного труда юной красавицы с 84-летним модельером будет называться Karl Lagerfeld X Kaia и появится в магазинах Лагерфельда в сентябре.

Утверждается, что, помимо платьев для повседневного использования, в коллекцию войдут и аксессуары, а также солнцезащитные очки, бижутерия и туфли. Ожидается, что коллекция совместит изысканный стиль Лагерфельда и яркую дерзость стиля современной девушки.

Кайя, дочь Синди Кроуфорд и коммерсанта Рэнди Гербера, быстрыми шагами движется к вершине модного олимпа, пишет Daily Mail. Начав в прошлом году с работы на Chanel, она с тех пор появлялась почти на каждой Неделе моды по всему миру, включая великолепное шоу Versace, где также появилась и ее мама, вместе с Карлой Бруни и Наоми Кэмпбелл.

«Очень сложно совмещать учебу и модельную карьеру, - призналась девушка в интервью Miss Vogue. - Я хожу в школу каждый день, и это главная моя обязанность. Я стараюсь разделять мою работу модели и школу. Не хочу, чтобы думали, что как модель я чем-то отличаюсь от других».

Источник фото: Globallookpress.com