 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кайя Гербер работает над первой капсульной коллекцией


1 0

В нежном возрасте она уже прошлась по подиуму на показах Ив Сен-Лорана, Chanel и работает с Versace. Но кажется, что 16-летняя Кайя Гербер (Kaia Gerber) не намерена ограничиваться подиумом. В настоящее время она погружена в работу над своей первой капсульной коллекцией.

Как сообщает сайт WWD, девушка работает совместно с гигантом мировой моды Карлом Лагерфельдом и должна выпустить коллекцию уже грядущей осенью. Результат совместного труда юной красавицы с 84-летним модельером будет называться Karl Lagerfeld X Kaia и появится в магазинах Лагерфельда в сентябре.

Утверждается, что, помимо платьев для повседневного использования, в коллекцию войдут и аксессуары, а также солнцезащитные очки, бижутерия и туфли. Ожидается, что коллекция совместит изысканный стиль Лагерфельда и яркую дерзость стиля современной девушки.

Кайя, дочь Синди Кроуфорд и коммерсанта Рэнди Гербера, быстрыми шагами движется к вершине модного олимпа, пишет Daily Mail. Начав в прошлом году с работы на Chanel, она с тех пор появлялась почти на каждой Неделе моды по всему миру, включая великолепное шоу Versace, где также появилась и ее мама, вместе с Карлой Бруни и Наоми Кэмпбелл.

«Очень сложно совмещать учебу и модельную карьеру, - призналась девушка в интервью Miss Vogue. - Я хожу в школу каждый день, и это главная моя обязанность. Я стараюсь разделять мою работу модели и школу. Не хочу, чтобы думали, что как модель я чем-то отличаюсь от других».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 17.01.2018 Теги: Кайя Гербер Карл Лагерфельд

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору