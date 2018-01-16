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Зарубина пожаловалась на Шепелева


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Популярная в 90-х певица Ольга Зарубина сейчас не без интереса посещает телевизионные ток-шоу. Недавно дама стала героиней очередного выпуска проекта «На самом деле». И теперь Зарубина жалуется на ведущего Дмитрия Шепелева.

В свое время Зарубина появилась на проекте Шепелева с рассказом о не самых приятных деталях совместной жизни с Александром Малининым. В недавнем выпуске Ольга Владимировна обсуждала свои напряженные отношения с родственниками сводной сестры.

Как позже выяснилось, напряженными для Зарубиной оказались не только отношения с родственниками. Артистка заметила признаки агрессии со стороны Шепелева и заявила журналистам, что ее поклонники сравнили шоумена с овчаркой. По словам Зарубиной, она не понимает, что могло послужить причиной подобного к ней отношения, и уверяет, что ранее с Дмитрием не общалась.

Напомним, ранее ведущая Алла Довлатова заметила, что Шепелев прекрасно подходит на роль ведущего шоу «На самом деле». «Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы. Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший? Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой».

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1 Не нравится 0 Нравится 16.01.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

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