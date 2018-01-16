У Оксаны Григорьевой опухоль мозга

Оксана Григорьева, экс-подруга Мела Гибсона, родившая ему дочь Люси, рассказала в интервью The Blast о том, что у нее диагностирована опухоль головного мозга. И в случившемся пианистка винит знаменитого актера.

Оксана сообщила, что физические и психические травмы, нанесенные Мелом Гибсоном, с которым они расстались в 2010 году, стали причиной стресса, приведшего к возникновению опухоли. Оксана отметила, что у нее, по словам врачей, посттравматическое стрессовое расстройство, которое было вызвано домашним насилием и продолжительными судебными процессами в борьбе за получение опеки над дочерью. И у Григорьевой имеются медицинские заключения.

«В результате стресса от судебных процессов и банкротства мне недавно был поставлен диагноз "аденома гипофиза", мне необходимо будет пройти через дорогостоящее лечение в ближайшем будущем», - сказала Оксана.

Звезды расстались, когда их дочери, восьмому ребенку актера, был всего год. Оксана рассказывала, что разрыв был очень тяжелым и она подвергалась физическому насилию со стороны Гибсона. Полиция начала расследование, но актер решил заключить мировое соглашение. Согласно этому документу, Гибсон выплачивает Оксане средства на содержание дочери.

The Blast утверждает, что за работу адвокатов женщина должна заплатить еще более ста тысяч долларов. Попытка добиться увеличения средств на содержание ребенка привела к проигранному в суде делу.

