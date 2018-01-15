 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Толкалина раскрыла секрет хорошего воспитания


0 0

Любовь Толкалина в этом году отмечает серьезную дату - дочери актрисы Марии исполняется 17 лет. Девочка заканчивает десятый класс, и, по словам звездной мамы, сейчас ей приходится сложновато с дочерью. Но Толкалина держится и даже поделилась интересным наблюдением.

 

С окончательно и бесповоротно новым!!!!!! @welkomtomari

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

 

По словам актрисы, сейчас Мария переживает тот непростой период, который в семье девочки называют "темный подземный пешеходный переход". «Страшно всем! Но так надо для формирования личности, характера, самоопределения».

В интервью Hello! Толкалина рассказала, что, несмотря на период бунтарства, сейчас она с дочерью заметно сблизилась. Актриса также признала одну из своих ошибок и порекомендовала другим родителям не создавать для детей атмосферу "теплицы".

«Моя самая главная ошибка в том, что с самого ее детства я решила для себя, что теплая светлая комната с книжками, игрушками и няней лучше, чем холодный "гримваген" или ночные переезды со спектаклем из города в город. А теперь понимаю: ребенку надо показывать не то прекрасное, что есть в мире, а то прекрасное, что есть в тебе. Без этого ребенок многие вещи будет подвергать сомнению. Сейчас я пытаюсь наверстать упущенное: мы с Машей путешествуем, много разговариваем, даже работаем вместе».

Ранее мы писали:

Толкалина рассталась с Кончаловским. Первый звездный разрыв 2017 года.

Егор Кончаловский рассказал о свадьбе с Толкалиной. Режиссер прокомментировал слухи. 

Диана Крюгер рассталась с любимым. Звезда начала новую главу в жизни. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.01.2018 Теги: Любовь Толкалина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору