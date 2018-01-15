Толкалина раскрыла секрет хорошего воспитания

Любовь Толкалина в этом году отмечает серьезную дату - дочери актрисы Марии исполняется 17 лет. Девочка заканчивает десятый класс, и, по словам звездной мамы, сейчас ей приходится сложновато с дочерью. Но Толкалина держится и даже поделилась интересным наблюдением.

По словам актрисы, сейчас Мария переживает тот непростой период, который в семье девочки называют "темный подземный пешеходный переход". «Страшно всем! Но так надо для формирования личности, характера, самоопределения».

В интервью Hello! Толкалина рассказала, что, несмотря на период бунтарства, сейчас она с дочерью заметно сблизилась. Актриса также признала одну из своих ошибок и порекомендовала другим родителям не создавать для детей атмосферу "теплицы".

«Моя самая главная ошибка в том, что с самого ее детства я решила для себя, что теплая светлая комната с книжками, игрушками и няней лучше, чем холодный "гримваген" или ночные переезды со спектаклем из города в город. А теперь понимаю: ребенку надо показывать не то прекрасное, что есть в мире, а то прекрасное, что есть в тебе. Без этого ребенок многие вещи будет подвергать сомнению. Сейчас я пытаюсь наверстать упущенное: мы с Машей путешествуем, много разговариваем, даже работаем вместе».

Ранее мы писали:

Толкалина рассталась с Кончаловским. Первый звездный разрыв 2017 года.

Егор Кончаловский рассказал о свадьбе с Толкалиной. Режиссер прокомментировал слухи.

Диана Крюгер рассталась с любимым. Звезда начала новую главу в жизни.