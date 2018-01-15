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Селена Гомес разрывается между мамой и Джастином Бибером


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Селена Гомес (Selena Gomez) хочет быть в хороших отношениях с матерью, но не желает при этом расставаться с Джастином Бибером (Justin Bieber). Как известно, родители певицы не одобряют выбор дочери. И Селене приходится быть дипломатом.

Мэнди Тифи, мать Селены Гомес, заявила, что слухи, утверждающие, что между нею и дочерью возникло недопонимание в связи с  ее отношениями с Джастином Бибером, являются вымыслом.

Тем временем источник, близкий к звездам, сообщил HollywoodLife.com, что Селена и ее мать все еще не разговаривают, но Селена уже успокоилась и чувствует, что наступило время для того, чтобы двигаться дальше, забыв о разногласиях.

«Селена и Мэнди всегда были очень близки, - говорит источник. - За минувшие годы у них бывали конфликты, но они всегда находили способ разрешить их. Иногда для этого им требовалось некоторое время побыть врозь. Селена уже готова наладить отношения с матерью, но ждет, чтобы она сделала первый шаг».

Также источник говорит, что все зависит от матери Селены и ее принятия того, что дочь дала Джастину второй шанс. Ранее мать Селены говорила, что она недовольна возвращением Бибера в жизнь Селены. При этом она отмечала, что главное для нее, чтобы дочь была счастлива и здорова.
 



0 Не нравится 0 Нравится 15.01.2018 Теги: Селена Гомес Джастин Бибер

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