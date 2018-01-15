Королева Великобритании рассказала о тяжести короны

Королева Великобритании обладает великолепным чувством юмора, и это Елизавета II (Elizabeth II) продемонстрировала в интервью, которое дала для документального фильма BBC «Коронация».

Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage) Янв 5, 2018 at 12:47 PST

В фильме Елизавета II держит свою корону без защитных перчаток, шутит о «чудовищно неудобной» золотой карете, которая везла ее из Вестминстерского аббатства обратно в Букингемский дворец, и рассказывает о том, насколько в действительности тяжела корона, пишет издание Hello!.

Говоря о весе короны, она согласилась с бравшим у нее интервью Алистером Брюсом, что должна держать голову высоко поднятой, чтобы избежать травмы шеи. «Нельзя посмотреть вниз, чтобы прочитать речь, потому что иначе можно сломать шею, - призналась Елизавета. - Поэтому приходится признать, что у корон есть свои минусы».

Также она рассказала и о своем церемониальном платье, в котором, по словам королевы, почти невозможно пошевелиться. О карете Елизавета сказала, что та совершенно не предназначена для путешествий, поскольку очень медленная и неудобная. «Мы можем перемещаться в ней только со скоростью пешехода, - сказала королева. - Лошади просто не могут тянуть ее быстрее. Она очень тяжелая».

Пользователи соцсетей отметили в Twitter, что у королевы специфическое чувство юмора, с долей сарказма, многие посочувствовали ей, отметив то, сколько усилий приходится совершать для того, чтобы выглядеть приятно и достойно на экране телевизора.

