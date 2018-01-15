Федорова встала на лыжи

Большинство российских селебрити проводят зимние каникулы на Бали или Мальдивах. А Оксана Федорова предпочитает активный отдых и сезонный спорт. Вместе с семьей звезда покоряет лыжные трассы Сочи.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) Янв 13, 2018 at 1:29 PST

На днях Федорова опубликовала снимок, на котором запечатлена в снаряжении горнолыжника. «Приехали в Сочи поставить на лыжи малышей, а отдуваемся сами. Детки заболели после первой тренировки. Весь удар бойцовского характера моего мужа принимаю на себя!» — уточнила Оксана. Позже звезда добавила, что ей очень нравятся шлем и маска для горнолыжников.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) Янв 13, 2018 at 1:33 PST

Кстати, супруг Федоровой - большой поклонник разных видов спорта. Несколько лет назад Оксана рассказывала, что муж даже давал ей уроки бокса. Сама звезда вернулась к занятиям спортом почти через год после рождения дочери. «Несколько раз в неделю занимаюсь с тренером стретчингом, также делаю силовые упражнения и упражнения у станка, а потом обязательно принимаю ванну с молоком, чтобы мышцы на следующий день не болели. Если не смогла попасть на тренировку, занимаюсь дома на степпере, а затем расслабляюсь в ванне с солью и разными маслами, после которых кожа становится бархатистой».

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