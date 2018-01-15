Дэвид Бекхэм пил дорогое вино с партнерами

Дэвид Бекхэм (David Beckham) и его партнеры роскошно отпраздновали встречу, на которой была завершена подготовка планов по созданию новой футбольной команды для Miami Major League. Известно, что мужчины побаловали себя дорогим вином, и Дэвид даже похвастался изысканным выбором напитков.

Отставной футболист провел приятный вечер со своими партнерами Марчело Клором и Джорджем Масом в Канзасе, где они заказали вина на сумму около семи тысяч долларов. Дэвид разместил в Insta фотографии c вечера.

Первым было открыто вино Grands Échézeaux Domaine De La Romanee-Conti 2010 года, стоимостью более тысячи долларов. Затем последовало красное вино La Tâche, a Pinot Noir, 2004 года, цена за бутылку начинается примерно от двух с половиной тысяч долларов. Дэвид также выложил фотографию и вина Chateau d'Yquem Sauternes 2001 года, которое оценивается в скромные по сравнению с предыдущими напитками 250 долларов.

Дэвид также разместил снимок, где он запечатлен вместе с партнерами, подписав его следующим образом: «Великолепный обед с друзьями Джорджем и Марчело».

Дэвид, равно как и его жена Виктория, любит изысканные напитки, звездная пара часто размещает снимки редких вин, которыми она наслаждается. Так, в праздничные дни перед Рождеством они выбрали для своего стола бутылку вина Vega-Sicilia Unico 2005 года стоимостью более 400 долларов.

