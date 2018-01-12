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Юлия Высоцкая показалась в бикини


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Юлия Высоцкая решила подразнить поклонников. Накануне звезда опубликовала в Insta провокационный снимок, на котором запечатлена в бикини. Разумеется, подписчики не удержались и сейчас увлеченно обсуждают фигуру актрисы.

На фото Высоцкая позирует с телефонной трубкой в руке и в черном бикини, причем акцент сделан на заднюю часть тела: «Але! Смольный? Кто еще не на работе?!» - написала Юлия.

Подписчики в оценке фигуры и снимка разошлись: «Честно говоря, не ожидала... Думала, что равновесие и счастье от жизни более-менее восстановлено. При всем уважении - это уж чересчур личное», «Эх, Юлия, вернее Ах!!! Пример для подражания!!! А у кого нет желания вести здоровый образ жизни, нет юмора или не в курсе последних событий, следует присесть на диван, выдохнуть-вдохнуть и набраться сил для своего дальнейшего существования», «Дожили. Уже даже умные тетки стали раздеваться публично... Эх, что с людьми шоу-бизнес делает», «Это для Вайнштейна?»

Кстати, в начале декабря Высоцкая получила особую премию в номинации «Здоровое питание». Награда вручалась в рамках Фестиваля еды «ВКУСНО!», организатором которого выступает фонд «Социальные проекты и программы».

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1 Не нравится 0 Нравится 12.01.2018 Теги: Юлия Высоцкая

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