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Богиня на шестом десятке: Рената Литвинова отмечает день рождения


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Великолепная актриса и талантливый режиссер. Икона стиля, ролевая модель, женщина-сказка. Сегодня Рената Литвинова отмечает свой 51-й день рождения. Поздравляем!

На сегодняшний день на счету Литвиновой роли в нескольких десятках лент и режиссура шести фильмов. Она также выступала сценаристом и продюсером, вела несколько телепроектов. Рената Литвинова с успехом выступает в театре и в сентябре прошлого года дебютировала как театральный режиссер в МХТ имени Чехова.

«И все же лучшая ее роль — это сама Рената Литвинова. Ее голос, интонации, жесты, платья в стиле 30-х и 40-х, шляпки, драгоценности и красная помада», - отмечают обозреватели Gazeta.ru.

Кстати, недавно в одном из интервью Рената Муратовна вспомнила о случаях сексуальных домогательств. По словам звезды, в ее карьере не было возможности «переспать, чтобы куда-то там рвануть». Но харассменты случались. «Тоже бывало такое в моей жизни. Но это так смешно было в моем случае. Я взрослый человек. Если я не захочу, со мной нельзя ничего сделать. Вот я — матерая дама, да? Попробуй ко мне пристань», — сказала Литвинова.

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0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2018 Теги: Рената Литвинова

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