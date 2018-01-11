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Рики Мартин: «Я женат»


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Певец Рики Мартин (Ricky Martin) сменил семейный статус. Теперь артист - женатый мужчина. Рики сочетался браком со шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом (Jwan Yosef).

«Я теперь муж, - сообщил Мартин E! News. - Мы устроим крутую вечеринку в ближайшие пару месяцев. Я дам вам знать об этом». Артист не стал подробно рассказывать о церемонии, отметив лишь, что он с Джваном обменялся клятвами, подписал все необходимые документы, «брачный контракт и все остальное».

О помолвке Мартина с Йосефом было объявлено в ноябре 2016 года. По словам певца, он заинтересовался Джваном, увидев его работы. «Когда я увидел его искусство, то чуть не сошел с ума. Я сразу влюбился в его работы. Они очень оригинальные. Я связался с ним, поговорил об искусстве… А потом мы сблизились».

Напомним, Рики сейчас воспитывает 10-летних сыновей Валентина и Матео, рожденных суррогатной матерью. Недавно в одном из интервью Мартин рассказал, что дети нередко спрашивают у него по поводу того, что у них будет два отца. «Я говорю им, что это часть современной семьи. Знаете, это чувство свободы - оно прекрасно».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: Рики Мартин

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