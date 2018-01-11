 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Никита Джигурда зацеловал Ольгу Бузову


0 0

Никита Джигурда порадовал фанатов реалити-шоу «Дом-2». Эпатажный шоумен в среду посетил телестройку, где обсуждались проблемы в отношениях одной пары. Однако Никита основное внимание сосредоточил на Ольге Бузовой, буквально зацеловав девушку в кадре.

Джигурда появился перед участниками шоу в костюме Деда Мороза и поздравил их с наступившим Новым годом. Далее шоумен посоветовал Дмитриенко сделать все, чтобы жить долго и счастливо с Рапунцель, а затем переключился на телеведущую.

Выпуск был посвящен обсуждению проблем в отношениях пары, и артист посоветовал Дмитриенко целовать ноги. Дабы продемонстрировать соответствующее поведение любящего мужчины, Никита стал целовать Ольгу Бузову. Та была шокирована поступком Никиты, но смогла себя взять в руки и продолжить вести эфир, пишет StarHit.

«Ты сейчас играешь роль символа, и тебе нужен мужчина-символ. Если бы я не был занят Анисиной, я бы всю энергию тебе…» – сказал Никита Бузовой. Та же поблагодарила шоумена, но вежливо отказалась: «Спасибо, я не претендую, куда мне».

Также Никита спел песню Бузовой «Мало половин» и признался ведущей, что «тащится» от нее. «Я тебе как дедушка. Хотя… Ты видишь, как я тебе ставлю сердечки и тащусь от тебя, потому что это уникальная ситуация, поверьте мне. Когда 10 лет назад Оленька приезжала на Дальний Восток со спектаклем, профессионалы выходили и говорили: "Мы не понимаем, что происходит. Она же самодеятельность гонит". Весь зал рукоплескал», – сообщил Джигурда.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: никита джигурда Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору