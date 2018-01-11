Никита Джигурда зацеловал Ольгу Бузову

Никита Джигурда порадовал фанатов реалити-шоу «Дом-2». Эпатажный шоумен в среду посетил телестройку, где обсуждались проблемы в отношениях одной пары. Однако Никита основное внимание сосредоточил на Ольге Бузовой, буквально зацеловав девушку в кадре.

Джигурда появился перед участниками шоу в костюме Деда Мороза и поздравил их с наступившим Новым годом. Далее шоумен посоветовал Дмитриенко сделать все, чтобы жить долго и счастливо с Рапунцель, а затем переключился на телеведущую.

Выпуск был посвящен обсуждению проблем в отношениях пары, и артист посоветовал Дмитриенко целовать ноги. Дабы продемонстрировать соответствующее поведение любящего мужчины, Никита стал целовать Ольгу Бузову. Та была шокирована поступком Никиты, но смогла себя взять в руки и продолжить вести эфир, пишет StarHit.

«Ты сейчас играешь роль символа, и тебе нужен мужчина-символ. Если бы я не был занят Анисиной, я бы всю энергию тебе…» – сказал Никита Бузовой. Та же поблагодарила шоумена, но вежливо отказалась: «Спасибо, я не претендую, куда мне».

Также Никита спел песню Бузовой «Мало половин» и признался ведущей, что «тащится» от нее. «Я тебе как дедушка. Хотя… Ты видишь, как я тебе ставлю сердечки и тащусь от тебя, потому что это уникальная ситуация, поверьте мне. Когда 10 лет назад Оленька приезжала на Дальний Восток со спектаклем, профессионалы выходили и говорили: "Мы не понимаем, что происходит. Она же самодеятельность гонит". Весь зал рукоплескал», – сообщил Джигурда.

Источник фото: Globallookpress.com