Аршавина о «классовой ненависти»
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Разбирательство скандального инцидента с участием супруги Андрея Аршавина продолжается. Алиса Аршавина обвиняет бортпроводницу «Аэрофлота» в нанесении вреда здоровью и намерена довести дело до суда. По мнению дамы, она оказалась жертвой «классовой ненависти».
На выходных Алиса Аршавина была снята с ребенком с борта самолета. Согласно заявлению «Аэрофлота», дама не соблюдала правила безопасности при подготовке ко взлету. Разразился громкий скандал. В новом интервью RT Аршавина заявила, что сейчас постарается довести дело до суда по статье «Нанесение вреда здоровью».
По словам дамы, вред был нанесен ребенку. Девочка заболела. «Когда на месте происшествия появились сотрудники правопорядка, они увидели не дебошира, как сами ожидали, а плачущую женщину с ребенком на руках. Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», - утверждает Аршавина.
На вопрос, возможно ли, что резонанс произошел из-за того, что Алиса супруга известного футболиста, Аршавина ответила: «Думаю, свою роль сыграла классовая ненависть. Подобные работники должны одинаково относиться ко всем, независимо от того, пришел к ним президент или обычный человек».
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Новости | 10.01.2018
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Обсуждение 11
Лучшие комментарии
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Ellis_@Она себе очень льстит. Ну надо же, классовая ненависть))
11.01.18 15:30 Контекст комментария
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Какая ж глупая. Уйди в тень , помолчи какое-то время , чтоб забыли о тебе , так нет - высовывается и продолжает тупить.
11.01.18 15:45 Контекст комментария
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даа мужик ее - на бабу
11.01.18 13:29 Контекст комментария
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ЭллаНа мужика похожа.
11.01.18 12:42 Контекст комментария
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IVA InternetО какой классовой ненависти она говорит? К какому классу принадлежит? Вроде из народа. Или я чего-то не знаю. Даже если и из высоких кругов, скандал в самолёте Аршавину явно не красит.
11.01.18 13:48 Контекст комментария
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лизаДешевка. Зажала деньги для няньки на бизнес класс а потом хотела скандалом пересадить потому что сама ребенка развлечь несколько часов не умеет. Кто ее вообще знал пока она орать в салоне самолета не начала:)
12.01.18 05:36
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лизаФу, просто фу!
12.01.18 04:31
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натаКакая противная баба! Сама это заварила и еще ищет виновных! Какая же жена Аршавина глупая, да он сам дурак, бросил таких красивых и умных детей и Юлю!
12.01.18 04:29
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СФИНКС борнеоАршавин-утырок, а его мадама-мужеподобная чувырла... Откуда там "класс" коли из подворотни подобрали лахудру?!
11.01.18 23:11
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Какая ж глупая. Уйди в тень , помолчи какое-то время , чтоб забыли о тебе , так нет - высовывается и продолжает тупить.
11.01.18 15:45
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Ellis_@Она себе очень льстит. Ну надо же, классовая ненависть))
11.01.18 15:30
-
IVA InternetО какой классовой ненависти она говорит? К какому классу принадлежит? Вроде из народа. Или я чего-то не знаю. Даже если и из высоких кругов, скандал в самолёте Аршавину явно не красит.
11.01.18 13:48
-
ЭллаНа мужика похожа.
11.01.18 12:42
-
даа мужик ее - на бабу
11.01.18 13:29
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пупсик Краснодар:)))))
11.01.18 13:39
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