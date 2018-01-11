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Аршавина о «классовой ненависти»


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Разбирательство скандального инцидента с участием супруги Андрея Аршавина продолжается. Алиса Аршавина обвиняет бортпроводницу «Аэрофлота» в нанесении вреда здоровью и намерена довести дело до суда. По мнению дамы, она оказалась жертвой «классовой ненависти».

На выходных Алиса Аршавина была снята с ребенком с борта самолета. Согласно заявлению «Аэрофлота», дама не соблюдала правила безопасности при подготовке ко взлету. Разразился громкий скандал. В новом интервью RT Аршавина заявила, что сейчас постарается довести дело до суда по статье «Нанесение вреда здоровью».

По словам дамы, вред был нанесен ребенку. Девочка заболела. «Когда на месте происшествия появились сотрудники правопорядка, они увидели не дебошира, как сами ожидали, а плачущую женщину с ребенком на руках. Я всего лишь хочу добиться, чтобы в следующий раз ни одна бортпроводница не высадила с самолета кормящую мать с десятимесячным ребенком. Этот человек является некомпетентным, он не должен там работать», - утверждает Аршавина.

На вопрос, возможно ли, что резонанс произошел из-за того, что Алиса супруга известного футболиста, Аршавина ответила: «Думаю, свою роль сыграла классовая ненависть. Подобные работники должны одинаково относиться ко всем, независимо от того, пришел к ним президент или обычный человек».

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4 Не нравится 1 Нравится 11.01.2018 Теги: Алиса Аршавина

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