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Серена Уильямс с ребенком - на обложке Vogue


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Серена Уильямс (Serena Williams) и ее четырехмесячная дочь, Алексис Олимпия Оганян-младшая, появились на обложке февральского выпуска Vogue. Поклонников знаменитой теннисистки ждет немало сюрпризов и откровений.

 

Звезда тенниса приняла участие в фотосессии не одна, к ней присоединились другие члены ее семьи: на фотографиях можно увидеть ее сводных сестер Ишу и Линдрею Прайс, сестру Винус Уильямс, маму Орасин Прайс. Будет на снимках и ее муж Алексис Оганян.

Вот что спортсменка рассказала журналу: «Если быть честной, есть нечто очень привлекательное в идее переехать в Сан-Франциско и просто быть матерью. Но пока еще рано. Может быть, о таком и не говорят, но это должно быть сказано со всей силой. Мне нужны еще турниры Большого шлема. Я знаю все о рекордах. И не секрет, что я сосредоточила внимание на цифре 25».

Говоря о материнстве, она призналась: «Иногда я очень устаю и чувствую себя так, словно мне это все не по силам. Такое иногда случается и на корте. Но никто не говорит о сложностях, о давлении, которое переживает человек, и о том невероятном страхе, который испытываешь каждый раз, когда слышишь, как плачет ребенок».

Напомним, сама теннисистка ранее признавалась, что беременность стала для нее большим сюрпризом. «Тогда я подумала: "Боже мой, этого не может быть. У меня же турнир. Как же я буду играть на Australian Open? Я еще планировала выиграть Уимблдон в этом году"». Кстати, Уильямс победила на Australian Open в одиночном разряде, будучи на восьмой неделе беременности.
 



0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Серена Уильямс

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