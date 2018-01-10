Майкл Дуглас в центре сексуального скандала

Майкл Дуглас (Michael Douglas) отрицает, что совершал сексуальные действия перед женщиной-коллегой 30 лет назад, актер заявляет, что эта ложь очень расстраивает его детей и жену Кэтрин Зету-Джонс (Catherine Zeta-Jones).

Как пишет OK!, актер отрицает обвинения в сексуальном оскорблении своей коллеги по работе. Дугласа обвиняют в том, что 32 года назад он произвел акт самоудовлетворения перед женщиной перед тем, как ее уволить. Актер, которому сейчас 73 года, уверяет, что он такого не делал.

Также утверждается, что Дуглас сквернословил вместе со своими друзьями. Актер сообщил сайту Deadline, что обвинения, предъявленные ему изданием The Hollywood Reporter, являются ложью и фабрикацией.

Обвинения в сквернословии, по его словам, звучат странно, так как женщина не говорит о том, что бранные слова были направлены на нее, как и упреки в том, что в ее присутствии он разговаривал грубо по телефону и со своими друзьями. Помимо этого, Майклу кажутся глупыми обвинения в том, что он не только уволил женщину, но и каким-то образом сделал так, что она не смогла больше работать в киноиндустрии, а еще в том, что он мастурбировал перед ней. Тем не менее актер извинился за то, что мог ругаться.

Актер сетует, что эти обвинения стали чрезвычайно болезненными для него и всей его семьи, включая его детей, 17-летнего Дилана и 14-летнюю Кэрис.

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Источник фото: Globallookpress.com